Doha'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye destek gösterisi

Katar'ın başkenti Doha'da bazı binalara İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı.

Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha'da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Binalara ayrıca, Doha'da kılınan cenaze namazının ardından Luseyl kentinde toprağa verilen İsmail Heniyye'nin fotoğrafı da yansıtıldı.