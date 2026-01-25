Katar'da düzenlenen Filistin Forumu'nda Gazze'deki eğitim krizi masaya yatırıldı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Yıllık Filistin Forumu'nda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de eğitimin karşı karşıya kaldığı yıkım ve yapısal sorunlar ele alındı.

Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü ile Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen 4. Yıllık Filistin Forumu kapsamında "İkinci Yılında Skolastisit (Eğitimin Yok Edilmesi): Soykırım Zamanında Eğitimin Anlamı" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumun moderatörlüğünü Samia Bişara yaparken, forumda araştırmacılar Ahmad Ashour, Malik Al Rimawi, Riyam Kafri Abulaban ve Gazze'den online olarak katılan öğretmen Asmaa Mustafa, konuşmacı olarak yer aldı.

Ahmad Ashour, konuşmasında, Gazze'de eğitime yönelik yıkımın yalnızca fiziksel altyapıyla sınırlı kalmadığını, uluslararası kurumların dilinin ve yaklaşımının da Filistinli öğretmen ve öğrenciler öznesini görünmez kıldığını vurguladı.

Malik Al Rimawi ise konuşmasında, bombardımanlar ve zorunlu yerinden edilmeler nedeniyle eğitimin sürekliliğinin neredeyse imkansız hale geldiğini, buna rağmen halkın çabası ile gayriresmi ve alternatif eğitim biçimlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Oturuma Gazze'den katılan online olarak öğretmen Asmaa Mustafa ise Gazze'de öğretmenlerin ve öğrencilerin İsrail'in saldırıları altında eğitim faaliyetlerini sürdürme çabalarını anlattı.

"Hayatta kaldığımız sürece öğretmeye devam edeceğiz"

Eğitimin çok zor şartlar altında yerinden edilen öğrenciler ile kış koşullarında soğuk çadırlarda devam ettiğini aktaran Mustafa, Gazze'deki eğitim mekanlarının İsrail tarafından hedef alınmasının kuşaklar arası bir yıkıma yol açtığına dikkati çekti.

Öğretmenlerin herhangi bir ücret beklemeden gönüllü bir şekilde eğitime devam ettiklerini ve öğrencilerden ise yaralı şekilde eğitime devam eden öğrenciler olduğunu aktaran Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler hayatta kalmanın bile zor olduğu şartlarda eğitime devam etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nerede en ufak bir sınıf kurma fırsatını bulursak hemen eğitime başlıyoruz. Bizler Gazzeli öğretmenler olarak hayatta kaldığımız sürece eğitime devam edeceğiz."

"Bizim sesimizi duyurmamıza yardımcı olun"

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiğinin altını çizen Mustafa, "Öğrencilerimiz zor şartlara rağmen girdikleri sınavlarda Avrupa'da ve dünyanın saygın üniversitelerinde okul kazanıyorlar. Ancak İsrail çıkış yapmalarına izin vermiyor ve eğitim haklarını ellerinden alıyor. Gazze'nin sesini duyurmasına yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki öğretmenlerin bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılama mücadelesi verirken diğer yandan eğitimi bir direniş ve kimliği koruma aracı olarak gördüklerini ifade eden Mustafa'nın sunumu sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Oturumun son bölümünde ise Gazze'de eğitimin geleceği başlığı altında yapılan değerlendirmelerde, Gazze'de eğitimin yeniden inşası için yalnızca okul binalarının ve eğitim kurumlarının değil, müfredatın, öğretmenlerin ve öğrencilerin psikososyal destekle güçlendirilmesinin de hayati olduğu vurgulandı.

Katılımcılar, Gazze'de eğitimin sistematik biçimde hedef alınmasını "skolastisit" olarak tanımlayarak, bunun Filistin toplumunun geleceğini yok etmeye yönelik daha geniş bir politikanın parçası olduğunu ifade etti.

Oturumda, uluslararası topluma Gazze'de eğitimin korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için acil ve somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Filistin Yıllık Forumu

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen forumda, Filistin üzerine yürütülen akademik ve entelektüel tartışmaları derinleştirmek, Gazze'de devam eden insani felaketin çok boyutlu etkilerini bilimsel bir çerçevede ele almak ve Filistin meselesine yönelik küresel farkındalığı güçlendirmek amaçlanıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve politika uzmanlarının katıldığı forumda, eş zamanlı oturumlar, sempozyumlar, halka açık konferanslar ve çalıştaylar düzenleniyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Filistin Forumu'nun hem akademik çevreler hem de politika yapıcılar için önemli bir başvuru zemini oluşturması ve Filistin meselesine dair uluslararası tartışmalara yeni katkılar sunması bekleniyor.