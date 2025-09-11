Doha Büyükelçisi Göksu: "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını kınayarak, saldırının Katar'ın güvenliğini, arabuluculuk rolünü ve istikrarını hedef alan bir girişim olduğunu belirtti.

Katar medyasında yer alan açıklamasında, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında olduğunu vurgulayan Göksu "Bu saldırı, bölgeyi kasten istikrarsızlaştırmaya yönelik başarısız bir adımdır ve Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanındadır." dedi.

İsrail'in ateşkesi reddederek tüm arabuluculuk çabalarını boşa çıkarmaya çalıştığını söyleyen Göksu, "ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze'de ateşkes önerisi üzerinde çalışan Hamas heyetinin arabulucu ülke olan Katar'da hedef alınması, İsrail'in bu konudaki tavrını bir kez daha açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da saldırıyı uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olarak nitelediğini hatırlatarak, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'ın yanında tüm gücüyle duracağını belirtti.

"İsrail gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıyla bölgede istikrarsızlığı derinleştirme niyetini açıkça ortaya koymaktadır." diyen Göksu, terörü devlet politikası haline getirenlerin amaçlarına asla ulaşamayacağını vurguladı.

Göksu, Türkiye'nin Gazze'de İsrail'in pervasız saldırılarına karşı kararlı tutumunu sürdüreceğinin altını çizerek "Bedeli ne olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Katar'da Hamas müzakere heyetine İsrail saldırısı

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.