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Doğuştan Kalp Deligini Robotik Cerrahi İle Kapatıldı

Doğuştan Kalp Deligini Robotik Cerrahi İle Kapatıldı
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50 yaşındaki Ünsal Günaydın, doğuştan kalbinde bulunan delik olduğunu öğrenmesinin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde robotik cerrahi ile başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Hastanın durumu gerek doktoru gerekse robotik cerrahinin sağladığı avantajlarla birlikte hızla düzeldi.

Doğuştan kalbinin delik olduğunu 50 yaşında öğrenen Ünsal Günaydın, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, robotik cerrahi ile kalp ameliyatlarının sayısı her geçen gün artarken, durumu bu yönteme uygun olan hastalar, göğüs kafesi açılmadan küçük kesilerden ameliyat olma imkanı buluyor.

Ameliyatlarda robotik cerrahiyi kullanmaya başlayan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu yöntemin uygulandığı hastalardan 50 yaşındaki Ünsal Günaydın, kalbinin doğuştan delik olduğunu doktor kontrolünde tesadüfen öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın, robotik cerrahiyi sıklıkla kullandıklarını ve kalp deliklerini başarıyla kapatabildiklerini belirtti.

Robotik cerrahinin sağladığı faydalara değinen Aydın, "Bu yöntem sayesinde göğüs kafesini açmadan, çok küçük birkaç kesiyle kalpteki deliği kapatmaktayız. Dolayısıyla hastalarımız erken dönemde sağlığına kavuşabiliyor. Burada vaka seçimi önemli. Bize gelen erişkin hastalarda, kalp deliklerinin yüzde 90'ınını bu şekilde ameliyat edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın, Ünsan Günaydın'ın durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Hastamız özellikle yokuş yukarı çıkarken zorlandığını, kendini halsiz hissettiğini belirtiyor. Şeker hastalığı olduğunu düşünerek doktora başvurmuş. Yapılan tetkiklerde kalbinde doğuştan olan ama şimdiye dek fark edilmeyen bir delik olduğu ortaya çıktı. Şanslıydı, bu delik kalbine zarar vermemişti, kalp fonksiyonları korunmuştu. Özellikle akciğer damarlarında genişlemeye bağlı tansiyon gelişebiliyor. Olaylar geri dönüşümsüz bir hale varmadan bize geldi. Maalesef, bir grup hastada kalpte öyle değişiklikler, öyle bozulmalar oluyor ki artık yapacak bir şey kalmayabiliyor."

Günaydın'ın robotik cerrahiyle yapılan ameliyatın ardından kısa sürede sosyal hayatına geri döndüğünü belirten Aydın, "Başarılı bir şekilde deliği kapattık. Hasta da gerçekten çok erken bir dönemde ayağa kalktı. Açık ameliyatlarda hastanın göğüs kafesi açılarak ameliyat gerçekleşiyor. Yaklaşık 30 santimetre göğsün ortasındaki kemiği kesiyoruz. Dolayısıyla bu hastanın hareketliliğini etkiliyoruz. İster istemez uzun bir kemik olduğu için kan kaybı artabiliyor. İyileşmesi, sağa sola dönmesi, günlük işlerini yapması zaman alabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hasta Ünsal Günaydın da ameliyatın çok başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Yoğun bakımda 5-6 saat kaldım, servise çıktım. Üç gün içinde eve gönderdiler. Robotik cerrahinin avantajı mükemmel. Açık kalp ameliyatı olanlar yastıkla geziyor. Üç küçük kesiden ameliyat olduğum için benim buna ihtiyacım olmadı. 20 gün oldu ameliyat olalı, hiç sıkıntım yok. Ağrı, sızı olmayınca tabi hemen toparlıyorsun." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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