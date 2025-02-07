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Trafik kazasında hayatını kaybeden keman sanatçının babasıyla ilgili kahreden tesadüf

Trafik kazasında hayatını kaybeden keman sanatçının babasıyla ilgili kahreden tesadüf
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Mersin'de bir trafik kazasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden ödüllü keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'un babası Mahmut Akyol'un doğum günü olduğu öğrenildi. Akyol'un organlarının diğer hastalara umut olması için hazırlıklar sürüyor.

Mersin'de trafik kazasında yaralandıktan sonra hastanede yaşamını yitiren keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'un babasının da doğum günü olduğu öğrenildi.

ÖDÜLLÜ KEMAN SANATÇISI, TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Edinilen belgiye göre, İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Doğum Gününde Evlat Acısı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın olduğu tarihte gözaltına alınarak ev hapsi" kararı ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen sürücü İbrahim Halil Ç, genç sanatçının ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı. Sürücü, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Doğum Gününde Evlat Acısı

DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI

Mersin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün akşam beyin ölümü gerçekleşen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un bugün doğum günü olduğu belirtildi. Aynı kurumda çalışan eşi Övül Akyol ile tek çocukları olan Laçin Akyol'un organlarının diğer hastalara umut olabilmesi için hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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