Doğukan Manço, 22 yıllık aşkını anlattı - Haberler

Kız isteme merasimi ile açılışı yapan Manço, hiçbir şeye bu kadar bağlanmadığını söyledi. Ünlü prodüktör ve drift pilotu Manço, "Bir çok erkek çocuk gibi ben de zamanında bir otomobile tutuldum. Tutulduğum otomobile kavuşamayacağımı anlayınca ona en yakın olan modelleri beğenmeye başladım. Ama kendimi kandırdığımı çok sonra farkettim. Çünkü benziyor diye aldığım otomobili eğer beğenseydim onu değiştirmeye kalkmazdım.

Tam 22 sene o araç üzerinde çalıştım. Neler mi oldu? Serimizin ilk bölümüne buyrun bir bakın." notu ile paylaştı."

Doğum Gününü Sahnede Kutladı.

"Yeni Şarkı Haziran'da Çıkıyor. Doğukan Manço, hafta sonu 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gaziantep ve İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.19 Mayıs 1981 doğumlu olan Doğukan Manço, yeni yaşını da sahnede kutladı. Her iki şehirde de 2 saatlikDJ performanslar sergileyen Manço, gelen pastalar ile 41. yaşını yine sahnede kutlamış oldu. Doğukan Manço Haziran ayında çıkartmak üzere yeni bir şarkı hazırladığının müjdesini de verdi.

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