Doğubayazıt'ta Genç Silahla Vurularak Öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İshak Paşa Sarayı yolunda bir genç, silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı karşısındaki kaldırımda meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan 24 yaşındaki Barış Daşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Daşdemir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunda Daşdemir'in ateşli silahla öldürüldüğü tespit edildi. Daşdemir'in cenazesi, bugün Telçeker Köyü'nde toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI