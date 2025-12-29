Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu

MARDİN'DE 180 YERLEŞİM YERİ, ULAŞIMA KAPANDI

Mardin'de yoğun kar yağışı, beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Kayganlaşan yollar nedeniyle birçok noktada hasarlı kazalar yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kaza anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Midyat ilçesinde yolda yürürken kayarak düşen 1 kişinin ayağı kırıldı. Yağış nedeniyle il genelinde 180 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolları açmak için çalışmalara başladı. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda kar ve görüş mesafesinin düşmesi sonucu, uçuşlar iptal edildi. İptal öncesi havada olan uçaklar ise Gaziantep'e yönlendirildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, il genelinde etkisini sürdüren kar ve buzlanmaya karşı yürütülen mücadele çalışmalarını Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yerinde inceleyerek, çalışmaları koordine ediyor. Toplantıda, kent genelinde devam eden karla mücadele faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, özellikle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve vatandaşların günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için alınan tedbirler değerlendirildi. Karayolları, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi ve ilgili tüm birimlerin tam koordinasyonla 7/24 esasına göre görev yaptığı vurgulandı.

ÇOCUKLARIN KAR KEYFİ

Bölgede yaşayan çocuklar, karın keyfini çıkardıklarını söyledi. Karla kaplanan yokuşları kayak pistine çeviren çocukların kimi tepsiyle kimi de naylon poşetle kaydı. Kızıltepe ilçesinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bazıları kar yağışını halay çekip kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. O onlar, cep telefonu kameralarıyla da görüntülendi.

AYNI NOKTADA 26 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Diyarbakır'da da kar etkisini sürdürdü. Diyarbakır Silvan kara yolu Seyrantepe mevkisinde yokuşta kayan 26 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda hasar oluşurken, 9 kişi de hafif yaralandı. Diyarbakır Çevre Yolu'nda yolcu yokuşu çıkamayınca, inen yolcular tarafından itilerek ilerledi.

Öte yandan, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kar ve buzla mücadele çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda, Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır-Siverek, Diyarbakır-Silvan, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Bingöl, Diyarbakır-Mardin, Diyarbakır-Elazığ devlet yolları ile Kuzeybatı ve Güneybatı Çevre yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

BATMAN'DA YARIN OKULLARI TATİL, AMBULANSLAR YOLDA KALDI

Batman'ın Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinden hasta alan ambulans, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bölgeye, İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde aldıkları hastalarla yola çıkan 2 ambulans kara saplandı. Destek istenmesi üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak ambulansların hastaneye ulaşmasını sağladı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, salı günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 30 Aralık 2025 Salı günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktırö denildi.

Hatice Türkan, "Batman'da bugün güne sürpriz bir görüntü ile uyandık. Her taraf kar beyazı içerisindeydi. Uzun zamandır hatta 5-6 senedir Batman'da bu yoğunlukta kar yağışına şahit olmamıştık. Çok erken saatlerde sokağa indik. Kar topu oynadık. Kardan adam yaptık. Karın keyfini yaşıyoruz. Her taraf cıvıl cıvıl. Kar bereket demek. Bu bereket inşallah Batman'a yağar ve gelir" diye konuştu.

SİİRT'TE SALI GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "30 Aralık 2025 Salı günü ilimiz genelindeki resmi ve özel, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezinde her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarıyla malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktırö ifadeleri kullanıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Remziye ÖNER-Sayım ÖZMEN-Bayram AYHAN-Akif ÖZALP/MARDİN-DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT,