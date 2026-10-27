Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Doğu Türkistan Milli Vakfı heyeti Ağıralioğlu'na Dostluk Nişanı Beratı takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Türkistan Milli Vakfı heyeti Ağıralioğlu'na Dostluk Nişanı Beratı takdim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan Milli Vakfı Başkanı Seyfullah Abdukadir ve heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti. Ziyarette Ağıralioğlu'na Dostluk Nişanı Beratı takdim edildi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan Milli Vakfı Başkanı Seyfullah Abdukadir ve beraberindeki heyetle partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan Milli Vakfı Başkanı Seyfullah Abdukadir ile heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti. Partisinin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Doğu Türkistan'dan Genel Başkanımıza ziyaret… Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Doğu Türkistan Milli Vakfı Başkanı Sayın Seyfullah Abdukadir ile heyetini genel merkezimizde kabul etti. Ziyaret kapsamında Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na 'Dostluk Nişanı Beratı' takdim edildi. Görüşmede Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Dünyası Başkanımız Prof. Dr. Sayın Selma Yel de yer aldı."

Kaynak: ANKA
Bu haber 393 sitede yayınlandı.
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Ballon d'Or 2026 sahibini buldu! Harry Kane, ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşıdı

25 yıllık hasret bitti! Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Netanyahu oyunu kullanıp kamera karşısına geçti: Bu bir acil durum çağrısıdır

Oyunu kullanıp kamera karşısına geçti: Bu bir acil durum çağrısıdır