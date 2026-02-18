Tekirdağ'da 'Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan' konulu konferans düzenlendi

Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Cihannüma Derneği iş birliğiyle düzenlenen konferansta gazeteci-yazar Taha Kılınç, Doğu Türkistan'daki sorunları ve bölgenin durumunu ele aldı. Konferansa katılan yetkililer, toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi ile Cihannüma Derneği Tekirdağ Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen konferansta konuşan gazeteci-yazar Taha Kılınç, 25 yıldır İslam coğrafyasını anlamaya ve anlatmaya çalıştığını söyledi.

İslam dünyasında anlaması ve anlatması en zor yerlerden birinin Doğu Türkistan olduğunu belirten Kılınç, bölgenin uzak ve dışa kapalı yapısı nedeniyle sağlıklı bilgi akışının sınırlı olduğunu ifade etti.

Kılınç, zaman zaman Çin tarafından bazı kişilerin bölgeye götürülerek olumlu bir tablo oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş da Doğu Türkistan konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini söyledi.

İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş ise Doğu Türkistan'da yaşananların sona ermesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Kılınç, katılımcıların sorularını yanıtladı.

