Doğu Perinçek'ten tepki çeken sözler: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir söyleşide partisine olan ilgiden bahsederken tepki çeken ifadeler kullandı. Perinçek, "Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç Hz. Muhammed'e biat etti? Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız." dedi.

Dün tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Muğla'nın Bodrum ilçesindeydi. Burada Ulusal TV'nin canlı yayınına katılan Perinçek "Türkiye Nereye Gidiyor?" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

"O 40 KİŞİ BULDU, BİZ EN AZINDAN 40 BİN KİŞİ"

Perinçek'in burada yaptığı konuşmasının bir bölümü büyük tepkilere neden oldu. Partisine katılımlar hakkında bilgi veren Perinçek, partisini Hz. Muhammed ile karşılaştırıp, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? 1 yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur" dedi.

TEPKİ TOPLADI

Bu sözleri sarf ettiği sırada Perinçek'in gülmesi ve dinleyicilerin alkışlaması dikkat çekti. Söz konusu ifadeler sosyal medyada ise büyük tepki çekti.

O yorumlardan bazıları şu şekilde: