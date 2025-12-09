Haberler

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek İstanbul'da basın toplantısı düzenledi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek İstanbul'da basın toplantısı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, af kanununu sunduğu basın toplantısında, terörsüz Türkiye sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı. Af önerisinin kapsamlı bir çalışma sonucu hazırlandığını ve mecliste değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Terörsüz Türkiye sürecini geciktiren uygulamalara son verilmelidir. Vatan Partisi'nin af kanunu keşfedilmedi. Af kanunumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesine sunuyoruz. Meclisimiz bu çözümsüzlükten kurtulmalı ve bu af kanunu değerlendirmelidir." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Vatan Partisi bir strateji kurdu. Bu tarihsel bir stratejidir, bütünleşen Türkiye stratejisidir. Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz, amacımız terörden kurtulmaktır. Ama Terörsüz Türkiye, gerçekten silahların bırakıldığı, cephede barışın huzurun sağlandığı, dış cephede güvenliğin sağlandığı hedefler için yeterli değil." diye konuştu.

Vatan Partisi'nin hazırladığı af önerisinin bütün kamuoyundaki kaygıları, düşünceleri, değerlendirmeleri dikkate alarak aylarca yapılan çalışma sonucu üretildiğini belirten Perinçek, bu af kanunun partisinin önderliğinde, Türkiye'deki çok önemli hukukçular, sosyologlar, diğer partiler ve vatandaşların görüşlerinin alınarak hazırlandığını belirtti.

Af kanunu önerisinin çok ince değerlendirmelerle hazırlandığını vurgulayan Perinçek, bu önerinin bilginin ve vatanseverliğin ürünü olduğunu söyledi.

Perinçek, Türkiye'de milleti bölmek için hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, af kanununda da bölücülüğe özgürlük olmadığını dile getirdi.

Af kanunu önerisinin bütünleşen Türkiye stratejisi kapsamında bir paket programı olduğunu belirten Perinçek, "Terörsüz Türkiye sürecini geciktiren uygulamalara son verilmelidir. Vatan Partisi'nin af kanunu keşfedilmedi. Af kanunumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesine sunuyoruz. Meclisimiz bu çözümsüzlükten kurtulmalı ve bu af kanunu değerlendirmelidir. Ufak tefek değişiklikler yapılabilir ancak bu af kanunu mükemmele yakın hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
title