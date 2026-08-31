Kudüs'te Filistin okulları eğitime ara verdi

Yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlaması planlanan işgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, İsrail'in baskılarını protesto etmek için eğitim öğretime ikinci bir duyuruya kadar başlanmayacağını açıkladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan özel Filistin okullarının yaptığı ortak açıklamada, kararın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen öğretmen ve personele giriş izni vermemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Birçok öğretmen, öğretmen yardımcısı ve destek personelinin giriş izinlerinin herhangi bir önceden bildirimde bulunulmaksızın ve beklenmedik bir şekilde yenilenmemesi nedeniyle çok sayıda eğitim çalışanı görev yerlerine ulaşamamıştır. Bu durum, eğitim-öğretim yılının başlatılmasını imkansız hale getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in personele giriş izni vermemesi nedeniyle okullarda sağlık, temizlik ve güvenlik açısından hazırlıkların yeterli düzeyde olmadığı aktarılan açıklamada, " Kudüs'te tüm öğretmen ve çalışanların giriş izinleri eksiksiz şekilde yenilenene kadar eğitime ara verilmesi kararı alındığı" vurgulandı.

Filistin okullarında "İsrail müfredatı" dayatması

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda 45 binden fazla Filistinli öğrenciye İsrail müfredatı dayatıldığı kaydedildi.

Açıklamada bu adım, "Filistin kimliğini silme, ulusal anlatıyı tahrif etme ve Kudüslü öğrencilerin tarihlerini, dillerini ve aidiyetlerini koruyan ulusal bir eğitim alma hakkına yönelik doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 120 bin öğrenci bulunduğunu ve bunların yüzde 38'inin İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda eğitim gördüğünü yazdı.

Haberde, bu okullarda İsrail müfredatının yürürlüğe girmesinin 1967'deki işgalden bu yana ilk kez gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: AA