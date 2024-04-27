Doğu Karadeniz Yaylalarında Mavi Yıldız Çiçekleri Açmaya Başladı

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu barındıran Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası Turbalığı'nda her yıl nisanda "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.