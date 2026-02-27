Haberler

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğuna dikkat çekiyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
