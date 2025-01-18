Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklentisiyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın yarın erken saatlerde başlayarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI
Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.