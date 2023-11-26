Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış ve Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren, yarın Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, kar ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerde bu akşam saatlerinden itibaren, yarın Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, kar ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren Doğu Karadeniz illerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Giresun'un, Trabzon'un, Rize'nin ve Artvin'in iç kesimlerinde (800 ila 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."