Doğu Karadeniz'de 371 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta toplamda 371 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer yol açma çalışmaları yürütüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar, tipi ve fırtınaya bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'de 193, Bayburt'ta 145, Trabzon'da 19 ve Rize'de 14, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPAOĞLU/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

