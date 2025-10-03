Doğu Karadeniz'de Gazze'ye Destek İçin Miting Düzenlendi

DOĞU Karadeniz'de çok sayıda tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumud filosuna destek vermek için Karadeniz'e açıldı. Rize'deki destekte; Sumud filosunda esir alınan Abdussamet Turan'ın eşi Merve Yıldız Turan, "Eşim Sumud filosunda, 2 gün önce hepinizin bildiği üzere terörist İsrail tarafından alıkonmuş olabilir ama zihinlerde tüm ablukayı kırdıklarına inanıyorum" dedi.

Doğu Karadeniz'de, Giresun, Trabzon ve Rize'de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud filosunu desteklemek için limanlarda Filistin'e Destek Platformu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar Türk ve Filistin bayraklarıyla, Gazze'ye destek sloganı attı. Kuran-ı Kerim okundu. Basın açıklamaları yapıldı. Programda gazetecilere açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu Rize temsilcisi Fatih Emiroğlu, "Kardeniz sahilinde kıyısı olan bütün illerde eş zamanlı olarak Filistin'e Destek Platformu olarak Sumud filosunu selamladık. Gazze'deki direnişi unutmamak ve unutturmamak adına, Sumud filosunun ardından gelecek olan Özgürlük filosuna da destek olması açısında bu programı gerçekleştirdik. Buradan Sumud'u selamlıyoruz. İnşallah en kısa sürede sağ salim vatanlarına geri dönerler" dedi.

'ZİHİNLERDE TÜM ABLUKAYI KIRDIKLARINA İNANIYORUM'

Sumud filosunda, İsrail tarafından alıkonulan teknedeki Abuddusamet Turan'ın eşi Merve Turan Rize'de konuştu. Filonun misyonunu tamamladığını ifade eden Turan, "Eşim Sumud filosunda, 2 gün önce hepinizin bildiği üzere terörist İsrail tarafından alıkonuldular. Onlardan haber bekliyoruz. O çok inançlıydı ve inandığı yolda bu misyonu tamamladıklarını düşünüyorum. Bu filo fiziki olarak o halkayı kıramamış olabilir ama zihinlerde tüm ablukayı kırdıklarına inanıyorum. Tüm dünya ayağa kalktı. Onlar denizdeki görevleri tamamladılar biz de karada onların görevini devam ettirmek için meydanlardayız" diye konuştu.

Elmas Aydın da, "Sesimizin daha çok çıkması gerekiyor. Dünya ayaktayken bizim uyumamamız gerekiyor. Gazze'de Filistin halkına vereceğimiz destekle bizde müsterih olduk. Bu gibi etkinliklerin artmasını bizlerin de katılmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

Destek mitingine katılan bir anne de, "Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Bu zulmün durmasını çok istiyoruz. Türk halkı, tüm dünya olarak inşallah bu zulüm son bulur. Ben şehir dışından geldim. İnşallah sesimizi çok daha yüksek duyurabiliriz. Bebeğimle beraber geldim. Yeni anne olduktan sonra oradaki katliamdan çok daha fazla etkileniyorum. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.