Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Haberler

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Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli

Demirören Haber Ajansı - Emirhan Pehlivan - Güncel
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Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

TRABZON (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Ordu, kar, Güncel, Haberler

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