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Doğu Anadolu İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Doğu Anadolu İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş, Ağrı ve Van çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ve ilgililerin, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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