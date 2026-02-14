Haberler

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı, sürücülerin ve vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor. Karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalara devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

Gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Erzurum'da sürücüler ile vatandaşlar, yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Araçlar ile park ve bahçelerin karla kaplandığı kentte bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kars/Ardahan

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler ve her yer beyaza büründü. Vatandaşlar işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Alper Sarı, "Bu sene kış çok ağır geçiyor. Her sabah 10-15 santimetre kar yağıyor. Eski kışları yaşıyoruz." dedi.

Kars-Erzurum kara yolu Karakurt köyü mevkisinde tır ve araçlar yolda kaldı.

Sarıkamış Belediyesi ve karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Ardahan'da da etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karla mücadele ekipleri yollarda çalışma yaptı.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ağrı-Taşlıçay kara yolunda ulaşım aksamalarına neden oluyor.

Köylerde tek katlı evler karla kaplandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
