Doğu Anadolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bu kentlerde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar aniden şiddetini arttıran yağışa hazırlıksız yakalanıp zor anlar yaşadı. Sürücüler de şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.