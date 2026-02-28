Haberler

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 329 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kardan dolayı 57 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını kaydetti.

Hakkari

Kentte dünden bu yana etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde 62 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Derecik ilçesinde de yüksek kesimlerde ve dağların zirvelerinde kar ve sis etkili oldu.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışı nedeniyle 50 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

Trump'tan İran açıklaması! İlk hedefini açık açık ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu

Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu