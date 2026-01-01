Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 1540 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1104 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 298 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte bir süredir devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 45, Çemişgezek'te 30, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 59, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38, Pertek'te 43 ve Pülümür'de ise 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri desteğinde yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 20, Digor'da 12, Kağızman'da 42, Sarıkamış'ta 20, Susuz ilçelerinde 25 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.