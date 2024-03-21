Üye Girişi
Haberler

Doğu Anadolu'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de, baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ardahan'daki kutlamalar, Valilik önünde düzenlenen yürüyüşle başladı. Ardından Milli Egemenlik Parkı'ndaki kutlamalara katılanlar, örste demir dövüp, yumurta tokuşturdu.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bu sene bahar bayramını buruk kutladıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların kendilerini etkilediğini belirten Çiçek, "Tepkimizi diri tutalım, İsrail mallarını boykot edelim. Orada çocuklar öldürülüyor, buna sessiz kalamayız. Ateşe su taşıyan karınca misali üzerimize düşeni yapalım." dedi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden kutlamalar, ip çekme ve çuval yarışı, nevruz ateşinin yakılması ve halk ozanlarının söyleşisiyle sona erdi.

Ağrı

Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen program, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk oyunları oynadığı etkinlik, jimnastik ve kick boks gösterisiyle devam etti.

Etkinlikte, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Vali Koç ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle halay çekti.

Kars

Kars'ta belediye tarafından tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, nevruz ateşini yaktıktan sonra örste demir dövüp, yumurta tokuşturdu.

Vatandaşların halay çekmesiyle etkinlik sonra erdi.

Tunceli

Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesindeki program, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Programda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve katılımcılar, demir dövdü, yumurta tokuşturdu.

Daha sonra, Müdürlüğün konferans salonunda bazı sanatçılar konser verdi.

Etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nevruz Bayramı Tunceli Ardahan 21 Mart Ağrı Kars Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ankara Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title