Doğu'da 2 Bin 326 Yerleşim Biriminin Yolu Kapandı

1) DOĞU'DA 2 BİN 326 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPANDI

KAR yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bölgedeki 2 bin 326 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar, dün öğle saatlerinde Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Aralıklarla gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken özellikle kırsalda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da bin 315 kırsal mahalle ile Ağrı'da 423, Ardahan'da 2, Erzincan 150, Iğdır'da 53, Kars'ta 50, Muş'ta ise 333 köy yolu kapandı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE

Kar yağışı Erzurum'da dün öğle saatlerinde başladı. Gün boyu etkili olan yağış gece geç saatlere kadar aralıklarla sürdü. Yoğun yağış nedeniyle Erzurum'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir ve ilçe belediyeleri sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Yağışın ardından Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 90 santimetreye, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 60 santimetreye ulaştı.

OTOBÜS DURAKLARININ CAMLARI BUZ TUTTU

Kar yağışı sonrası Erzurum, soğuk havanın etkisi altına girdi. Erzurum'da otobüs duraklarının camları buz tuttu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre ilçelerde ölçülen sıcaklıklar şöyle; Aziziye -13, Aşkale -13,4, Horasan -9,3, Hınıs -6,4, İspir -7,7, Karayazı -11,6, Karaçoban -5,7, Köprüköy -9,8, Narman-9,8, Oltu -8,1, Olur -8,4, Palandöken -16, Pazaryolu -10,4, Tekman -12, Tortum -7,4, Uzundere -4,7, Yakutiye -12,3, Çat -11, Şenkaya -12,1.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini; gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceğini bildirdi.

KARAYOLLARI EKİPLERİ SAHADA

Kar yağışı, Erzincan'ı komşu illere bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde etkili oldu. Erzincan-Sivas kara yolu 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle yapıldı. Ayrıca Erzincan-Gümüşhane kara yolu, 2 bin 120 rakımlı Ahmediye Geçidi'nde ve Erzincan-Erzurum kara yolunda Karayolları 164'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, geçitleri ulaşıma açık tutmak için gece boyunca görev yaparken trafik ekipleri zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin vermedi.

MUŞ'TA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETRE

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Muş Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı yol açma ve temizlik çalışması başlatan belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle 333 köy yolu ve bu yollara bağlı mezralar ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açabilmek için sahada yoğun mesai harcıyor. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdığı belirtilirken, çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.