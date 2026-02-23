Haberler

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu

Güncelleme:
Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezlerini beyaza bürüdü. Dondurucu soğuklarla birlikte başlayan kar, parklar, caddeler ve sokakları kaplarken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, araçlarındaki karları temizlemek için sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da gece başlayan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Dondurucu soğukların da etkili olduğu kentte, araçlar, kaldırımlar, parklar, yollar ve ağaçlar karla kaplandı.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte akşam başlayıp aralıklarla etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta ise gece başlayan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamışlı taksi sürücüsü Ayhan Taş Demirtaş, sabaha kar yağışıyla uyandıklarını belirterek, "Arabalarımızın üzerindeki karı temizlemeye başladık. Şubatın sonuna doğru yine kar yağdı." dedi.

Akyaka'da da etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan kar, sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışla park ve bahçeler ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
