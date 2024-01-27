Doğu Anadolu'da Kar Yağışı: 2 Bin 888 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzurum'da kar yağışı cuma günü öğle saatlerinde başladı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Erzurum Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri, gün boyu cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle kentte 1520 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum- Erzincan, Erzurum-Bingöl ve Erzurum-Horasan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlandı. Erzurum- Erzincan kara yolunun Aziziye Belediyesi kavşağında Aşkale Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü kayarak refüjdeki direğe çarptı. Otobüste hasar oluştu. Tatil için Erzurum'a gelen turistler, tur araçlarından inerek Çifte Minareli Medrese'nin bahçesinde kar topu oynayarak fotoğraf çekildi.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle 69 köyün yolu kapandı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentte Bölge Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hafta sonu yağışla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önlerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar ise yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kaldırıma yiyecek bıraktı. Karslı Savaş Demirboğa, "Akşam yağmur yağıyordu, sabah yaz geldi derken kar yağışıyla karşılaştık. Allah yardımcımız olsun, yağmasaydı iyi olurdu. Soğuktan halimizi görüyorsunuz, araçlarımızın karını temizledik. Allah yolda kalanlara yardım etsin" dedi.

Sokak hayvanlarına yiyecek veren Hakan Cici ise "Her sabah kuşlara, kedi ve köpeklere kar olmayan yerlere bayat ekmek bırakıyoruz. Çünkü bu tarz havalarda sokak hayvanları yiyecek bulamıyor, onlar da bir canlı, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

KENT MERKEZİNDE 30 SANTİMETRE

Ardahan'da dün gece etkili olan kar, kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle köy yollarının tamamı ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 30 santime aşarken yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Karayolları ve il Özel İdare ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren 207 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışması başlattı.

323 KÖY YOLU KAPANDI

Muş'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle 323 köy yolu ve buna bağlı mezra yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için, Muş Belediyesi ekipleri ise kent merkezinde ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanabilmesi adına mesaisini sürdürüyor. Araçların kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar kürekler ile dükkanlarının önünü, araçlarının üzerini temizledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Yoğun kar yağışıyla birlikte 120 personel, 60 iş makinemizle yani kısacası tüm personellerimizle sahaya indik. 17 mahallemizde, her cadde ve sokaklardayız. Bizim tek gayemiz, insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Karı esaret ve eziyet değil, zevke dönüştürmek bizim gayemiz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz, yol kenarında park edilmiş araçlarını çalışan ekiplerimize kolaylık olsun diye kaldırıp, yardımcı olmalarıdır" dedi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede Ağrı'da 364, Ardahan'da 207, Erzincan'da 375, Erzurum'da 1520, Kars'ta 69, Muş'ta 323, Iğdır'a ise 31 olmak üzere 2 bin 889 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. İllerdeki özel idare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

METEOROLOJİDEN YOGUN YAĞIŞ UYARISI

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının akşam saatlerine kadar bölge genelinde yer yer devam edeceğini, sis ve pus hadisesinin yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji, yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ tehlikesinin de bulunduğunu bildirdi. Meteoroloji uyarısında, "Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli kar yağışının bu akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.