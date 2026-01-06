Doğu Anadolu'da 6 ilde dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Tunceli ve Ağrı'da devam eden dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Karayolları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı oluştu.

Kura Nehri bölgesinde de sis etkisini gösterdi.

Iğdır

Iğdır'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı akarsu ve göller dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, millet bahçesinin içindeki göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kars

Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü şehirde, vatandaşların saçları kırağı tuttu.

Kentte birçok sulak alan donarken, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Saçları kırağı tutan Sibel Polat, AA muhabirine, uzun süredir böyle bir soğuk havanın etkili olduğunu ifade ederek, "Bu zemheri ayları çok soğuk, Allah dışarıda olan tüm canlılara yadım etsin. Saçlarım kırağı tutmuş farketmedim, uzun yıllardır buradayım hiç böyle bir soğuk görmedim." dedi.

Kısmen buzla kaplı Kars Çayı'nda soğuk havanın etkisiyle çıkan buharlar da güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle ev, araç ve işyerlerinin camları, buz tuttu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, araç sahipleri soğuk hava nedeniyle arabalarına battaniye sardı, bazı donan arabalar zor çalıştı.

Araba tamir ustalarından Turan Yanardağ, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, "Arabalar şu an çalışmıyor, eksi 19 derece soğuk. Çalıştırmakta zorlanıyoruz. İnsanların işini görelim yardımcı olalım diye gayret ediyoruz uğraşıyoruz." dedi.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle dereler ve göletler de kısmen donarken, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Bazı vatandaşlar da kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Ağrı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Ağrı'da dondurucu soğuklar devam ediyor.

Soğuk havanın etkisiyle ev, iş yeri ve araç camları buzla kaplandı.

Soğuk havanın yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sabahın erken saatlerinde okullarına giden bazı öğrencilerin saç ve kirpikleri kırağı tuttu.

Kent ve ovayı kaplayan sis, dronla görüntülendi.