Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşantıyı aksatmaya başladı. Kars'ta iki gündür süren kar yağışı, vatandaşların yürüyüşünü ve araç trafiğini zorlaştırırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı. Vatandaşlar, son yılların en yoğun kar yağışı olduğunu belirtirken, kışın turistik açıdan da yaratacağı olumlu etkilere dikkat çekti.

Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzurum'da kar yağışı etkili oldu.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran kar nedeniyle öğrenciler, vatandaşlar güçlükle yürüyebildi, araçlar da kar altında kaldı.

Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan İsmet Cihangir, son 10 yılın en yoğun kar yağışını yaşadıklarını ifade ederek, "Bu yıl çetin bir kar var, karın yağması yazın kuraklığın olmaması demektir. Turistik açısından memleketimize de büyük katkısı vardır." dedi.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler ve her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar araçların üzerinde, işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Naci Taşdemir, eski kışları yaşadıklarını belirterek, "Her sabah kalktığımızda bakıyoruz 10-15 santimetre kar yağmış. Biz de arabalarımızı temizliyoruz." ifadesini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da da kar etkili oluyor.

Yoğun kar yollarda buzlanmaya neden oldu.

Ekipler yollarda karla mücadele çalışması yürüttü.

Tunceli

Tunceli'nin de bazı yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalar yürütüyor.

Erzurum

Erzurum'da da kar yağışı etkili oldu.

Sürücü ve vatandaşlar, yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
