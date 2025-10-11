Haberler

Doğaseverler Ahlat'taki Tarihi ve Turistik Alanları Gezdi

Doğaseverler Ahlat'taki Tarihi ve Turistik Alanları Gezdi
Güncelleme:
Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği öncülüğünde, doğaseverlerden oluşan 40 kişilik grup Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi alanları gezerek kültürel mirasın önemine dikkat çekti.

Doğaseverlerden oluşan 40 kişilik grup, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Kültürel Miras Çalışmaları programı kapsamında ilçeye gelen grup, Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Emre Günay'ın rehberliğinde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti.

Mezarlık ve kümbet hakkında bilgi alan doğaseverler, daha sonra ilçedeki diğer mekanları gezdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü Havzası'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttıklarını belirtti.

Van'dan 40 kişilik bir ekiple geldiklerini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Amacımız buradaki tarihi kültürel zenginlikleri yerinde görmek, uzmanlarından dinlemek ve bu konuda farkındalık oluşturup geleceğe taşınması için bir çalışma yürütmek. Kültürel mirasımız bizleri var eden mirastır. Bu mirasın farkına varmamız lazım. Van Gölü Havzası'nda bu amaçla sürekli çalışmalar yürütüyoruz."

Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği Başkanı Zeynep Özalp Kaya, "Van'da Kültürel Miras Çalışmaları başlığıyla bir projeye başladık. Birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. 6 aylık bir takvim çıkardık. İlk durağımız Ahlat oldu. Uzmanlar eşliğinde geziyoruz. Çok faydalı bir gezi oldu." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
