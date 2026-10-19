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Doğanyol Halk Eğitim Merkezinin kuaför kursunda adaylar uygulamalı eğitim alacak

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Doğanyol Halk Eğitim Merkezinin kuaför kursunda adaylar uygulamalı eğitim alacak
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Malatya Doğanyol'daki Halk Eğitim Merkezinde kuaför kursu açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aldı, kursiyerlerin saç tasarımı ve çeşitli bilgiler edinerek mesleki becerilerini geliştirdiğini, atölyede uygulamalı eğitim alacaklarını belirtti.

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde kuaför kursu açıldı.

Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aldı, yaptığı açıklamada, kurs sayesinde kursiyerlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdiğini belirtti.

Kursiyetlerin saç tasarımı ve çeşitli bilgiler edindiğini söyleyen Aldı, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz, yeni beceriler kazanarak meslek edinme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kadınların mesleki gelişimini destekliyor, üretime katılımlarını teşvik ediyor ve hayat boyu öğrenmenin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Burada eğitim gören kuaförlerimiz, atölyede uygulamalı olarak eğitim alacaklar. Usta adaylarımızın, mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri, başarılı olabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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