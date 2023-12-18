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Doğanşehir ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ilçede, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri yüzde 85'e ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Doğanşehir'de afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Doğanşehir ilçesindeki ağır hasarlı 5 bin 358 yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri yüzde 85'e ulaştı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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