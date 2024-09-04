Üye Girişi
Haberler

Doğanşehir'deki deprem bölgesinde esnafla toplantı yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rezerv alan ilan edilen bölgedeki esnafla toplantı yapıldı. Toplantıda, rezerv alanda iş yeri bulunan esnafın taşınması ve iş yerlerinin yeniden planlanması istişare edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rezerv alan ilan edilen bölgedeki esnafla toplantı yapıldı.

Doğanşehir Belediyesi Düğün Salonu'nda Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda, rezerv alanda iş yeri bulunan esnafın taşınması ve iş yerlerinin yeniden planlanması istişare edildi.

Kaymakam Kılıç, 6 Şubat 2023'ten bu yana depremle ilgili genel çalışmalar, kalıcı konutların ilerleyişi, rezerv alan çalışmaları ve yapılacak uygulamalar ile rezerv alanda yer alan esnafın durumuyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Politika malatya Güncel

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar su kesintisi listesi! 4-5 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
title