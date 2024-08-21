Üye Girişi
Haberler

Doğanşehir'de TOKİ deprem konutları için alternatif yol çalışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan TOKİ deprem konutları için alternatif yol çalışması yapılıyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yeni yapılan konutlar için 15 metrelik gerçekleşen yol açma çalışmalarını inceledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan TOKİ deprem konutları için alternatif yol çalışması yapılıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, beraberinde teknik ekiple 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan ilçeye yeni yapılan TOKİ deprem konutlarına alternatif olarak 15 metrelik gerçekleşen yol açma çalışmalarını inceledi.

Doğanşehir'in merkez ve kırsal bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Merkez ve kırsal ayırt etmeden, ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin talep ettiği hizmetleri layıkıyla yerine getirip hangi mahallemizin hangi hizmete ihtiyacı varsa yapıyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinden ciddi seviyede etkilenen Doğanşehir ilçemizde devam eden enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında bozulan yolların bakım ve onarımlarını yapan ekiplerimiz diğer taraftan alternatif yol güzergahları oluşturup burada yaşayan vatandaşlarımızın evlerine, bağ ve bahçelerine ulaşımlarını daha rahat ve kolay bir seviyeye ulaştırıyorlar. TOKİ deprem konutlarımız için alternatif yol olarak 15 metrelik imar yolu açmaya başladık. İlçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Bayram Doğanşehir malatya Deprem Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title