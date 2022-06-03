Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü sahibini buldu - Haberler

BU yıl ilk kez düzenlenen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü'nün kitap dalındaki sahibi Yaralı Erkeklikler -12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke ile Çimen Günay Erkol oldu.

Kültür sanat portalı Sanat Kritik'in Türkiye'deki edebiyat eleştirisini desteklemek, genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla yaptığı Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü, bugün düzenlenen törenle sahibini buldu. Beyoğlu'ndaki Sanat Kritik'te gerçekleşen törene, Doğan Hızlan, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, jüri üyelerini temsilen Nedret Öztokat Kılıçeri, yazarlar, yayınevi temsilcileri katıldı. Kitap dalında ödül, Çimen Günay Erkol'un Yaralı Erkeklikler-12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke adlı çalışmasına verilirken, makale dalında bu yıl ödül verilmedi.

'BU İŞLERE BİR ÖMÜR ADANIYOR'

'İYİ BİR DENEME, ELEŞTİRİ UNUTULMUYOR'

'ÖDÜLÜ ALMANIN ONURUNU TAŞIYORUM'

'ERKEKLİK VE KADINLIK BİR ARADA TARTIŞILIYOR'

'İNSANLARI ELEŞTİRİ YAPMAYA TEŞVİK ETMEK AMACIYLA ÖDÜL VERİYORUZ'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olan aynı zamanda Sanat Kritik platformunun kurucularından Seval Şahin, "Platformu kurarken Türkiye'deki özellikle edebiyat eleştirisi ve incelemesine hem bir nebze katkıda bulunmak hem de insanları eleştiri yazmaya teşvik etmek amacıyla bir ödül vermenin uygun olacağını düşündük. Bu ödülü de Doğan Hızlan adına vermek istedik. Çünkü bu tür ödüller genelde hep öldükten sonra verilir, birincisi bu. Doğan Bey'in yaklaşık 50 yıllık bir süredir Türkiye'deki edebi kamuda çok önemli bir aktör olması. Hem edebiyat tarihine bir yazar ve gazeteci olarak tanıklık etmiş olması çok önemli. Benim kişisel tarihimde de Doğan Bey'in önemli yeri var. Türkiye'deki eleştiri ortamını canlandırmak için bu ödülün iyi olacağını düşündük ve iki dalda ödül vermek istedik. Her iki daldaki yarışmada da para ödülü var. Kitap için 5 bin, makale için de 2 bin liralık bir ödül veriliyor. Bu yıl ki ödüle 17 kitap katıldı. Makale dalında bu yıl maalesef bu yıl ödül verilemedi. Gençleri de bu yarışmaya katılmaları için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.