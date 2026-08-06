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Ordu'da Doğadan Toplanan Mantar Zehirledi: Yaşlı Çift Hastanelik Oldu

Ordu'da Doğadan Toplanan Mantar Zehirledi: Yaşlı Çift Hastanelik Oldu
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Ordu'nun Korgan ilçesinde doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra fenalaşan 76 yaşındaki Selver Çağman ve eşi Zekiye Çağman, komşuları tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, durumlarının ağırlaşması üzerine Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri süren çift hakkında inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra fenalaşan çift, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi'nde meydana geldi. Selver Çağman (76) ile eşi Zekiye Çağman (76), doğadan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Sabah saatlerinde yaşlı çiftten haber alamayan komşuları eve girdiklerinde Selver ve Zekiye Çağman'ı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Selver ve Zekiye Çağman çifti, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çift, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Çiftin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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