Doğadan topladı, sıra dışı bir koleksiyon elde etti

HATAY'da Ayhan Kara, doğada gezerken fotoğrafladığı ve topladığı figürlerle, 2 yılda sıra dışı bir koleksiyona imza attı. Dağda, sahilde ve bahçelerde gezerek, ahşap ve taştan oluşan, insan ve hayvanlara benzeyen figürleri bir araya getirerek 2 yılda 250 eser toplayan Kara, bu koleksiyonunu dünyanın birçok yerinde sergilemeye hazırlanıyor.

Samandağ ilçesinde doğada gezerken denk geldiği figürleri toplamaya başlayan Ayhan Kara, sıra dışı bir koleksiyona sahip oldu. Fotoğraf, ahşap ve taştan oluşan toplamda 250 figürde hayvanlardan insan yüzünü andıran taşlara, ağaç dallarına kadar birçok figür bulunuyor. Doğayı sevdiğini ve sık sık yürüyüşler yaparak, figürleri anlamlandırdığını ve bunları koruma altına aldığını anlatan Kara, şunları söyledi:

Koleksiyonunun özenle koruduğunu anlatan Kara, özellikle ahşap figürlerin zarar görmemesi adına özel bir çanta tedarik ettiğini ve yurt dışına götürdüğünü ifade ederek, "Yakın bir zamanda galeri düşünüyorum Antakya'da tarihi bir evde bu eserler sergilemeyi düşünüyorum. Koleksiyonum daha sonra da dünyayı gezecek. Bu konuda hem kendime hem eserlerime güveniyorum, doğaya güveniyorum bu doğanın bir hediyesidir, ikramıdır"