Dodurga'dan 45 kadın çiftçi Edirne ve Çanakkale'de 4 günlük inceleme gezisine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum'un Dodurga ilçesinde 45 kadın çiftçi, tarımsal bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla Edirne ve Çanakkale'yi kapsayan teknik gezi programına katılıyor.

Dodurga Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 4 günlük program kapsamında kadın çiftçiler, tarımsal üretim ve kooperatifçilik çalışmalarını inceleme fırsatı bulacak.

Programın ilk durağı Edirne olan kadın çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ardından Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne giden heyet, yetkililerden yeni çeltik çeşitleri ve çeltik yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı, deneme parsellerini inceledi.

Edirne'deki ziyaretlerin ardından Çanakkale'ye geçecek kadın çiftçiler, burada bir kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifini ziyaret ederek kooperatifçilik faaliyetleri hakkında bilgi edinecek.

Geziye katılan kadın çiftçiler, programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA