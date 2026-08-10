Haberler

Dodurga'da Tarihi Karakucak Güreşleri: Özkaradeniz Başpehlivan

Dodurga'da Tarihi Karakucak Güreşleri: Özkaradeniz Başpehlivan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ilk kez düzenlenen Karakucak Güreşleri, 8 ilden yaklaşık 250 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ilk kez düzenlenen Karakucak Güreşleri, 8 ilden yaklaşık 250 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Çankırı Belediyesi güreşçisi Hamza Özkaradeniz, başpehlivanlığı kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Sekiz ilden yaklaşık 250 pehlivanın mindere çıktığı organizasyonda güreşçiler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın başpehlivanı ise Çankırı Belediyesi güreşçisi Hamza Özkaradeniz oldu. Özkaradeniz, rakiplerini geride bırakarak başpehlivanlık unvanını elde etti.

Güreşleri, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Kaymakam İnce, Karakucak güreşlerinin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, güreşin Türk kültüründeki önemine dikkati çekti.

Belediye Başkanı Kaşıkcı da beldede önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da güreşlere yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı

Bahçeli'yi kızdıran soru! Ağzından tek cümle çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı

Sanki kahraman! Annesinin cenazesine çelenk yağdı
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Amedspor'dan Oğuz Aydın bombası

Sezonun bombası patlıyor!
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir
Bu nasıl iş! İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı: Ne savcı ne polis, kimse T.C.'sine bakmadı

İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı, kimse T.C.'sine bakmadı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı
Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek

Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek