Doç. Dr. Sefer Darıcı: "TikTok her anlamda denetlenmeli"

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, son günlerde gündemde olan sosyal medya platformu Tik tok'un sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini savundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, ülke gündeminden düşmeyen Tik tok ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplumsal ahlakı bozmaya yönelik içeriklerin yer aldığı sosyal medya platformunun kapatılmasına ilişkin konuşan Darıcı, ABD'nin Montana eyaletinde yasaklanmasının belirli yaş grubu bireyler arasında tartışmalara sebep olduğunu söyledi.

Aktif kullanıcıların Tik tok'un Türkiye'de kapatılmasından rahatsızlık duyacaklarını ifade eden Darıcı, "Dünyanın birçok bölgesinde bu tarz sosyal medya uygulamalarının yasaklanmasına ve toplum üzerinde yarattığı rahatsızlığa ilişkin olarak görüşler mevcut. Gerek akademik düzeyde gerekse karar vericiler, kamu otoriteleri gerekse bu alanda çalışan uzmanlar tarafından birçok farklı noktada eleştiri konusu olabiliyor. Türkiye'de ki durum açısından ele aldığımızda ise yine son zamanlarda özellikle medyaya yansıyan ve siyasetinde aslında konusu olan bir durumla karşı karşıyayız. Bir sosyal medya uygulamasını doğrudan yasaklıyor olmak kesin bir çözüm gibi gözükse de her zaman için doğru bir çözüm olmayabilir. Çünkü buradaki içerikleri üreten kişiler farklı mecralara farklı dijital mecralara bu yapmış oldukları paylaşımları taşıyacaklardır. Burada asıl önemli olan konu toplumun bu noktada bilinçlendirilmesi gerektiği ve ciddi bir denetimin söz konusu olması. Çünkü bu tarzda medyaya yansıdıktan sonra popüler olduktan sonra insanlar tarafından konuşulmaya başlandıktan sonra herhangi bir uygulamanın kapatılıyor olması daha sonra farklı tarzlarda farklı şekilde karşımıza çıkmayacağının bir garantisini maalesef vermiyor. O nedenle hali hazırda özellikle kamu düzeyinde sosyal medya uygulamaları ve sosyal medyada suç ve suç ilişkili konular konusunda ciddi bir denetimin olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

İlgili birimler denetlemeli

Kullanıcıların paylaştığı içeriklerin yetkili merciler tarafından denetlenmesi gerektiğine vurgu yapan Darıcı, "Burada her kamu otoritesinin kendi görev alanına giren konularda kendi içerikleri ile alakalı denetimleri özellikle sosyal medya üzerinden dijital platformlar üzerinden sıkılaştırması gerekiyor. Buna ilişkin geniş topyekün bir yasal çalışmanın da mutlaka ve mutlaka yapılması gerekiyor. Burada asıl konumuz odaklanılması gereken yasaklama değil, suç ve suç ilişkili içeriklerin bu anlamda topluma yayılması ve toplum tarafından popüler olan bu içerikler nedeniyle bir yozlaşmanın meydana gelmesiyle özellikle alakalı. Tabii burada özellikle dijital platformların kara para aklama, dijital platformların diğer kriminal olaylarla alakası da göz önünde bulundurulmalı. Sadece olaylar ortaya çıktıktan, sadece topluma yansıdıktan, insanlar konuşmaya başladıktan sonra değil, bunun öncesinde proaktif olarak bu önlemlerin sürekli yapılması, denetimlerin sürekli yapılması gerekiyor. Her kamu kurumunun mutlaka ve mutlaka dijital medyada bir denetleyici görevlisinin olması ve bu tarz durumlarda hemen müdahale edilmesi ve denetimin getirilmesi şart. Hatta ve hatta bu tarzdaki uygulamalar açısında suç ve suç ilişkili içerikler paylaşıldığı zaman erken uyarı sistemine ilişkin de dijital alt yapılar, yazılımlar ve hatta yapa zeka uygulamaları kamu otoriteleri tarafından mutlaka geliştirilmeli ve uygulanmalı" diye konuştu.