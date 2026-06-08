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DMM, "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği" iddiasını yalanladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağı taciz ettiği ve Yunan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, uçuşların KKTC hava sahasında tedbir amaçlı yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" iddialarını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 Haziran 2026'da Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle KKTC'de konuşlu A/R nöbeti tutan 2 Türk F-16 uçağının derhal tedbir amaçlı kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Öte yandan 6 Haziran 2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci Kuruluş Yıldönümü ve 'Gençlik ve Havacılık Festivali' kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup, Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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