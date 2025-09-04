Haberler

İsrail'in "suikast planı" iddiasına Türkiye'den yalanlama

İsrail'in 'suikast planı' iddiasına Türkiye'den yalanlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'deki bazı medya kuruluşlarında, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu haberde Türkiye'nin adının geçmesinin maksatlı bir dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'deki bazı medya kuruluşlarında çıkan Türkiye'nin adının geçtiği suikast planı haberinin maksatlı bir dezenformasyon olduğunu açıkladı.

İSRAİL'DEN SKANDAL SUÇLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin, maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğunu bildirdi.

DMM: TÜRKİYE'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN MAKSATLI BİR DEZENFORMASYON

DMM'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

"YAKALANAN ŞAHISLARIN TÜRKİYE İLE BAĞLANTILARI YOK"

İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan ülke cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı

Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü

Küçücük çocuklar, annelerinin son anlarına şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.