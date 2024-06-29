Fahrettin Altun'un kuzeni olan Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı'na soruşturma iddiasına yalanlama

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında HSK tarafından soruşturma açıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklamada bulundu.

"HAKKINDA BİR ŞİKAYET YOK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kuzeni olan Başsavcı Duman hakkındaki iddialar üzerine yapılan açıklamada "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman

İddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada "Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.