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Fahrettin Altun'un kuzeni olan Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı'na soruşturma iddiasına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kuzeni olan Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlatıldığı yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında HSK tarafından soruşturma açıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklamada bulundu.

"HAKKINDA BİR ŞİKAYET YOK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kuzeni olan Başsavcı Duman hakkındaki iddialar üzerine yapılan açıklamada "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Fahrettin Altun'un kuzeni olan Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı'na soruşturma iddiasına yalanlamaBeykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman

İddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada "Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Fahrettin Altun'un kuzeni olan Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı'na soruşturma iddiasına yalanlama

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Fahrettin Altun Sosyal Medya Başsavcı Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

SUNSET null:

Bakan Koca istifa etti 3 gündür yalanlama veya doğrulama yapmayan bu kurum jet hızıyla kişisel savunma yapıyor.

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kılıç:

Vay be böyle ailesinde çok sayıda güzel makamlara insanlara hayranım ne güzel

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Uyuma Dostum:

seninde dayın kuzenin hükümette yönetimde olsaydı sende bir yere müdür olabilirdin veya okula gitmeden ders almadan avukat savcı olabilirdin.

yanıt35
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Kadir Tokay:

Ben bu dezenformasyonla mücadele merkezine inanmak zorunda mıyım? Dezenformasyonla mücadelenin doğru söylediğini nereden bileceğim? Saçmalığa bak. Yersen...

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