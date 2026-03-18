DMM'den yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı Açıklaması

DMM'den yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir. Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

