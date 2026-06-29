Hayırsever çiftçi, DMD hastası Uygar için bir kamyon karpuz bağışladı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hayırsever bir çiftçi, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Uygar Altun'un (11) tedavisine destek olmak amacıyla 20 ton ağırlığında bir kamyon karpuz bağışladı. Bağışlanan karpuzlar, ilçe merkezinde satışa sunuldu.

İlçede DMD hastalığıyla mücadele eden ve yürümekte zorlanan Uygar Altun'un tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla Valilik destekli yardım kampanyası başlatıldı. Hayırsever bir çiftçiden kampanyaya destek geldi. Hasat ettiği 20 ton karpuzu, Altun'un kampanyasına bağışlayan çiftçi, kamyona yükleyerek babası Serdar Altun'a gönderdi. Kamyon dolusu karpuzlar kilosu 20 TL'den ilçe merkezinde satışa sunuldu.

'HEP BİRLİKTE EL ELE VERMELİYİZ'

Organizasyona destek veren Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Suna, duyarlı davranışından dolayı hayırsevere teşekkür ederek, tüm vatandaşları bu anlamlı dayanışmaya destek olmaya davet etti. Suna, "Uygar evladımızın sağlığına kavuşması için hep birlikte el ele vermeliyiz. Tüm hemşehrilerimizi karpuz satışına destek olmaya bekliyoruz" dedi.

Uygar Altun'un babası Serdar Altun ise ismini açıklamayan hayırsevere teşekkür ederek, yapılan bağışın aileleri için büyük bir umut olduğunu söyledi. Altun, oğlunun tedavisi için destek beklediklerini ifade ederek, "Destek veren ve verecek olan herkesten Allah razı olsun. Evladımızın sağlığına kavuşabilmesi için tüm vatandaşlarımızın yardımını bekliyoruz" diye konuştu.

Karpuz satışından elde edilecek gelirin tamamı, DMD hastası Uygar Altun'un tedavi masraflarında kullanılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı