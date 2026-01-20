Haberler

Adana'da DMD hastası çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Güncelleme:
Adana'da kasların zayıflamasına neden olan Duchenne Musküler Distrofi hastası 12 yaşındaki Mahmut Efe Denizdalan, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir günlüğüne polis oldu. Ekipler, çocuğa hediyeler verip, üniforma giydirerek polis aracıyla sokaklarda dolaştırdı.

Adana'da kasların zamanla zayıflayıp erimesine neden olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocuğun polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir günlüğüne gerçeğe dönüştürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde yaşayan DMD hastası 12 yaşındaki Mahmut Efe Denizdalan'ın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne, çocuklarının polis olma hayali kurduğunu iletti.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Denizdalan'a hediyeler verdi.

Üniforma giydirilen çocuk, bindirildiği polis aracıyla evinin çevresindeki sokaklarda tur attı.

Denizdalan, polis olma hayalini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
