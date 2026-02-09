Muğla'da bir kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan diyetisyen tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan O.K, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir sosyal medya kullanıcısının, yapay zekayla oluşturulan "çarşaf giydirilmiş domuz figürlü" paylaşımı üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin diyetisyen O.K. olduğu tespit edilmişti. Şüpheli, dün polis ekiplerince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.