Haberler

Muğla'da bir kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan diyetisyen O.K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan diyetisyen tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan O.K, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir sosyal medya kullanıcısının, yapay zekayla oluşturulan "çarşaf giydirilmiş domuz figürlü" paylaşımı üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin diyetisyen O.K. olduğu tespit edilmişti. Şüpheli, dün polis ekiplerince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar