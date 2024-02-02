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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısının ilk ifadesi

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"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" ismiyle bilinen Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baykut, ifadesinde Pişkin'i Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettiğini ve yaralamak amacıyla saldırdığını söyledi. Baykut, Saboor Muradı ve çevresindekiler tarafından da cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baykut, savcılıkta "Kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin'in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım." dedi.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı: İşte ilk ifadesi

"RAMAZAN PİŞKİN'İN SABOOR MURADI OLDUĞUNU SANDIM"

Erkan Baykut, savcılık ifadesinde "Babamın Fatih'te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin'i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım.

Olay tarihinde de Ramazan Pişkin'in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" dedi.

"HERHANGİ BİR DİNİ GRUP VE CEMAATLE BAĞLANTIM YOKTUR"

Baykut ifadesinin devamında, "Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin'i Saboor Muradı olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin'i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradı olduğunu anladım. Saboor sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü'nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı: İşte ilk ifadesi

NE OLMUŞTU?

Fatih'te önceki gün meydana gelen olayda sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki kameraları incelemeye başladı.

Cinayet şüphelisinin kaçtığı güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin Aksaray'a kadar yürüdüğünü, ardından otobüse bindiğini tespit etti. Piyalepaşa'da otobüsten inen şüpheli, yürüyerek Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki evine gitti.

Cinayet şüphelisinin olayın ardından kullandığı güzergahı kamera görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Erkan Baykut'u saklandığı evinde yakaladı. Baykut'un evinde yapılan aramada cinayette kullandığı bıçak ile giysileri de bulundu. Emniyette 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Erkan Baykut'un, Ramazan Pişkin'i, babasının çay ocağı yakınlarındaki iş yerini ziyaretleri sırasında tanıdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Tutuklama Güvenlik Diyarbakır İstanbul Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Yavuz sivas:

Noldu iftiracı selefiler..attiginiz iftira tutmadimi umdugunuzu bulamadinizmi? Ama iftira atip günahını aldiginiz insanlarin hesabını odeyedeksiniz diyarbakirli ramazan felan hic birinizn umurunda değil.sirf tarikatlar daglara terorist gitmesine mani olduklari icin kuduruyordunuz..

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Alper Ersoy Kocman:

Bu kadar guclu olan tarikatlara karsi ifade verdirirler mi? Cenneti kazanmak icin tarikata, seyhe, murside gerek yok. Kuran ve peygamberimiz bize yeter.

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yanıt0
Eren-Kübra Gök:

Bu ifadeye kendisi bile inanmamıştır.bu olayın arkasındaki odaklar bulunmalı.örtbas edilmemeli

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ibrahim alptuğ avcu:

Tasarlayarak kasten öldürmedir bu.

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0
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Mental Power:

Bu işin arkasında ya tarikatlar var yada tarikatlara suç atmak isteyenler var ama bana kalırsa tarikatlar Diyarbakırlı Ramazan hoca gerçek islamı analtmasindan rahatsız olduklarından öldürttü

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2
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NAKRE:

Namık kemal ne demiş bilirsiniz siz

4
1
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